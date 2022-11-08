ЗАМАНА - В сети появился трейлер мультсериала "Зверополис+"

В сети появился трейлер мультсериала "Зверополис+"

Автор
08 ноября, 2022. Вторник 09:45
|||
В сети появился трейлер мультсериала &quot;Зверополис+&quot;

В сети появился трейлер мультсериала "Зверополис+". Премьера состоится уже 9 ноября на стриминговой площадке Disney+.

"Зверополис+" будет состоять из 6 коротких серий, в которых будут показаны различные знакомые мохнатые персонажи из фильма, от подражающего Марлону Брандо землеройки Мистера Бига до самого быстрого ленивца в городе — специалиста автоинспекции Флэша.

Прочитано 12 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top