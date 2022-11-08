"Зверополис+" будет состоять из 6 коротких серий, в которых будут показаны различные знакомые мохнатые персонажи из фильма, от подражающего Марлону Брандо землеройки Мистера Бига до самого быстрого ленивца в городе — специалиста автоинспекции Флэша.
В сети появился трейлер мультсериала "Зверополис+"
- Автор Дарья
- 08 ноября, 2022. Вторник 09:45
В сети появился трейлер мультсериала "Зверополис+". Премьера состоится уже 9 ноября на стриминговой площадке Disney+.
Последнее от Дарья
- Ученым удалось впервые перелить искусственную кровь пациенту
- В Дагестане бригады врачей начали дежурить вдоль федеральных трасс для экстренной помощи пострадавшим при авариях
- Школьники и студенты из Дагестана приглашаются к участию в VI Всероссийской олимпиаде «Ближе к Дальнему»
- Президиум Народного Собрания принял решение о созыве 16-й сессии
- Завод имени Гаджиева отметил 90-летний юбилей