В сети появился трейлер мультсериала "Зверополис+"

"Зверополис+" будет состоять из 6 коротких серий, в которых будут показаны различные знакомые мохнатые персонажи из фильма, от подражающего Марлону Брандо землеройки Мистера Бига до самого быстрого ленивца в городе — специалиста автоинспекции Флэша.