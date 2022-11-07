Большая часть коллекции резного камня Национального музея региона была сформирована в 1922-1924 годах советско-армянским востоковедом, общественным деятелем, академиком Иосифом Орбели и ученым, историком-кавказоведом, этнографом, археологом Расулом Магомедовым.
Гости музея могут увидеть следующее: фрагмент опорного каменного столба одного из хунзахских домов, различные детали архитектурного декора с каллиграфическими надписями, с растительным или геометрическим орнаментом, а также тимпаны и оконные комплексы с опорными колоннами из села Кубачи, декорированные плиты с сюжетными композициями, фрагменты опорных колонн и консолей, изваяния культового или архитектурного назначения.