Уникальные образцы искусства резьбы по камню можно увидеть в новом зале Национального музея РД имени А. Тахо-Годи

Автор Дарья ||||

В Национальном музее Дагестан имени А. Тахо-Годи открыл двери новый зал, где для посетителей представлены уникальные образцы искусства резьбы по камню, история которого в республике идет еще с эпохи бронзы, информирует пресс-служба учреждения.