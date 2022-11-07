ЗАМАНА - Уникальные образцы искусства резьбы по камню можно увидеть в новом зале Национального музея РД имени А. Тахо-Годи

Уникальные образцы искусства резьбы по камню можно увидеть в новом зале Национального музея РД имени А. Тахо-Годи

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07 ноября, 2022. Понедельник 16:06
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Уникальные образцы искусства резьбы по камню можно увидеть в новом зале Национального музея РД имени А. Тахо-Годи Уникальные образцы искусства резьбы по камню можно увидеть в новом зале Национального музея РД имени А. Тахо-Годи

В Национальном музее Дагестан имени А. Тахо-Годи открыл двери новый зал, где для посетителей представлены уникальные образцы искусства резьбы по камню, история которого в республике идет еще с эпохи бронзы, информирует пресс-служба учреждения.

Уникальные образцы искусства резьбы по камню можно увидеть в новом зале Национального музея РД имени А. Тахо-Годи

Большая часть коллекции резного камня Национального музея региона была сформирована в 1922-1924 годах советско-армянским востоковедом, общественным деятелем, академиком Иосифом Орбели и ученым, историком-кавказоведом, этнографом, археологом Расулом Магомедовым.

Гости музея могут увидеть следующее: фрагмент опорного каменного столба одного из хунзахских домов, различные детали архитектурного декора с каллиграфическими надписями, с растительным или геометрическим орнаментом, а также тимпаны и оконные комплексы с опорными колоннами из села Кубачи, декорированные плиты с сюжетными композициями, фрагменты опорных колонн и консолей, изваяния культового или архитектурного назначения.

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