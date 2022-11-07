«Ночь искусств 2022» прошла в Даргинском театре

Под такой тематикой прошла 4 ноября десятая юбилейная Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». По традиции, артисты Даргинского театра им. О. Батырая также присоединилась к ней, подарив своим зрителям возможность бесплатного посещения культурного учреждения в праздничный День народного единства.

Единство большой театральной семьи в эту творческую ночь было обеспечено прекрасным праздничным концертом, организованным руководством театра и профессионалами своего дела – заведующей музыкальной частью театра Эльмирой Ибрагимовой, звуко и свето операторами и, конечно же, талантливыми артистами театра.

В теплой атмосфере праздника своим ярким репертуаром порадовали слушателей заслуженный работник культуры РД Салимат Шахмандарова, а также всеми любимые вокалисты Арсен Гасанов, Басират Абдуллаева, Хузаймат Ибрагимова, Алибхан Алибеков, Хасбулат Рахманов, Рамазан Расулов, Гасан Иминов, Зарина Азизова, Патимат Тахалаева, исполнившие свои лучшие композиции о Дагестане и России, о любви, дружбе и единстве наших многонациональных народов. Композиции сопровождались живым аккомпанементом артистов оркестра – заслуженного артиста РД Магомеда Шахбанова, виртуозов Рамазана Расулова и Тагира Алишейхова.

Также украшением концертной программы стали стихи в исполнении артистки театра Загидат Мусаевой, отрывок из комедийного спектакля «Проделки Токалая» по пьесе Магомеда Атмурзаева и инсценировка по произведению Азиза Иминагаева «Бригадир и лодырь», в которых были задействованы заслуженные артисты РД Абдулла Ризванов и Рашидат Исмаилова, любимцы публики Сакинаханум Ильясова, Басират Абдуллаева, Ислам Гасанов, Гасан Иминов, Баганд Вагабов, и единственный народный артист Дагестана из нашего театра Мухтар Нухов. Удостоверение о присвоении этого почётного звания Мухтар Зубаилович получил из рук министра культуры РД Заремы Бутаевой накануне праздника, 3 ноября, во время торжественной церемонии в Министерстве культуры региона. В связи с таким важным событием, ведущие концерта Алибхан Алибеков и Хузаймат Ибрагимова от лица зрителей, руководства и коллектива театра поздравили Мухтара Нухова с заслуженной наградой. А артист в своём выступлении продекламировал великолепные стихи народного поэта Карачаево-Черкесии и Ингушетии Мухамеда Огузова «Лицо кавказской национальности».

Как отметили зрители в своих многочисленных отзывах, акция «Ночь искусств» прошла на высоком уровне, а значит надолго останется в сердцах и памяти горожан.