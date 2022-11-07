Создатели «Очень странных дел» раскрыли название первого эпизода последнего сезона

Серия носит имя Chapter One. The Crawl (Глава первая: Ползание). В начале осени братья Даффер заявили о том, что завершили работу над ключевыми событиями финального сезона, в который войдут 8 эпизодов. Съёмки нового сезона стартуют в 2023 году. Планируется, что его премьера состоится в середине 2024 года.