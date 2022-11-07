ЗАМАНА - Создатели «Очень странных дел» раскрыли название первого эпизода последнего сезона

Создатели «Очень странных дел» раскрыли название первого эпизода последнего сезона

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07 ноября, 2022. Понедельник 09:51
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Создатели «Очень странных дел» раскрыли название первого эпизода последнего сезона

В официальных соцсетях популярного шоу «Очень странные дела» (Stranger Things) раскрыли название первого эпизода 5 сезона сериала.

Создатели «Очень странных дел» раскрыли название первого эпизода последнего сезона

Серия носит имя Chapter One. The Crawl (Глава первая: Ползание). В начале осени братья Даффер заявили о том, что завершили работу над ключевыми событиями финального сезона, в который войдут 8 эпизодов. Съёмки нового сезона стартуют в 2023 году. Планируется, что его премьера состоится в середине 2024 года.

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