Об этом проинформировал руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время отчета корпорации о доходах за 3-й квартал.
Премьера в кинотеатрах должна состояться 4 октября 2024 года.
Съёмки продолжения нашумевшей картины «Джокер» начнутся уже в начале этой зимы.
Об этом проинформировал руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время отчета корпорации о доходах за 3-й квартал.
Премьера в кинотеатрах должна состояться 4 октября 2024 года.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..