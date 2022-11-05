ЗАМАНА - Съёмки «Джокера 2» стартуют уже в декабре

Съёмки «Джокера 2» стартуют уже в декабре

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05 ноября, 2022. Суббота 02:14
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Съёмки «Джокера 2» стартуют уже в декабре

Съёмки продолжения нашумевшей картины «Джокер» начнутся уже в начале этой зимы.

Съёмки «Джокера 2» стартуют уже в декабре

Об этом проинформировал руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время отчета корпорации о доходах за 3-й квартал.

Премьера в кинотеатрах должна состояться 4 октября 2024 года.

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