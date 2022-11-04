Спектакль по Расулу Гамзатову смогли посмотреть жители Северного Кавказа

Постановка приурочена к столетию народного поэта. Спектакль режиссера из Санкт-Петербурга Дмитрия Павлова уже стал одним из значимых событий Года Расула Гамзатова. После премьерного показа в Махачкале коллектив с новой работой отправился в гастрольный тур.

В Грозном показ прошел на сцене Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова.

«Последнюю цену» посмотрела культурная общественность города. Среди зрителей заведующий кафедрой актерского искусства Чеченского государственного университета Исмаил Закаев.

«Многие приезжие режиссеры ставили спектакли на Северном Кавказе. Но проходит время – не все имена можно сразу вспомнить. Дмитрия Павлова в Дагестане уже точно не забудут никогда, как и помнят его еще с 2011 года в Чечне. Эта постановка – самое родное, самое близкое и понятное, - делится он зрительскими впечатлениями. – Так аккуратно и нежно она поставлена, хотя спектакль при этом «мужской». В нем минимум декораций, а такое ощущение, что на сцене показан весь мир, весь Кавказ и все люди. Вроде, все просто и в то же время сложно. Никаких джигитов, суровых законов, но все такое душевное, простое и сильное. Спектакль по-новому открывает Расула Гамзатова. Это вдохновляет».

Актриса чеченского Русского театра им. Лермонтова Роза Цацаева рассказала, что спектакль заставил задуматься о каких-то важных вещах: «О том, что ты ценишь или не ценишь, о том, что время беспощадно. О том, что мы и так знаем, но никогда не останавливаемся, чтобы по-настоящему осознать. Эта постановка по произведениям дагестанского поэта понятна и в Чечне, и будет понятна в любой точке мира. Каждый найдет в ней и печальное, и радостное, а после спектакля унесет в своей душе частичку той мудрости, любви и красоты, которыми делится с нами режиссер через поэзию и прозу Расула Гамзатова, так нежно и тонко звучащую со сцены».

Тепло приветствовали коллектив Лакского театра на сцене Северо-Осетинского академического театра во Владикавказе.

После показа гостей поблагодарил Тамерлан Сабанов – заслуженный артист РФ, народный артист РСО главный режиссер Северо-Осетинского театра. «Самое высшее проявление литературы – это поэзия. Самое высшее проявление театра – это поэтический театр. Самое высокое проявление музыки – симфоническая музыка. Я очень горжусь дружбой нашего Северо-Осетинского театра с вашим театром, Лакским. Я очень горжусь, что есть между нами связь. И я рад, что теперь этот спектакль гастролирует – все задумано так, чтобы благодаря этому проекту Северный Кавказ оставался единым духовным пространством», – сказал он.

Второго ноября коллектив вернулся в Дагестан. В ближайшее время «Последнюю цену» покажут в Буйнакске, Каспийске, Кизилюрте и на родине поэта в Хунзахском районе.

Напомним, проект Лакского театра осуществляется при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт».