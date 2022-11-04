Мухтар Нухов получил звание Народного артиста Дагестана

3 ноября в нашем театре стало на одного заслуженного артиста Дагестана меньше, зато появился единственный народный артист Дагестана единственного в мире Даргинского театра им. О. Батырая – это наш талантливый коллега Мухтар Нухов, который получил из рук министра культуры РД Заремы Бутаевой удостоверение о присвоении этого почетного звания!

Звания, которого не получал ни один артист нашего театра с 2002 года, звания, к которому шел уверенно Мухтар Зубаилович, 32 года подтверждая своими ролями в спектаклях свое актерское мастерство и высокий профессионализм.

Помню, как во время интервью накануне своего юбилея в 2019 году Мухтар Нухов размышлял о звании народного артиста, говоря примерно так: «Народный артист – это тот, кого знает народ, кто стал родным народу и кого невозможно забыть и разлюбить». Все эти слова заслуженно о вас, Мухтар Зубаилович, всей большой театральной семьей в лице зрителей, руководства и артистов театра мы вас от всей души поздравляем с заслуженной наградой за долгие годы беззаветного служения искусству даргинского народа!

Хочется отметить, что на данный момент народный артист Дагестана Мухтар Нухов задействован в новом комедийном спектакле «Мачеха Саманишвили» в роли Платона, прототип которого на протяжении всей постановки вызовет у зрителей самые разнообразные эмоции от осуждения до восхищения. Посмотреть премьеру спектакля на даргинском языке наши зрители смогут уже на следующей неделе, 8 ноября, не пропустите!