ЗАМАНА - День народного единства отметили в Акушинском районе

День народного единства отметили в Акушинском районе

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04 ноября, 2022. Пятница 09:36
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День народного единства отметили в Акушинском районе День народного единства отметили в Акушинском районе

Праздничное мероприятие ко Дню народного единства прошло вчера, 3 ноября, в селе Акуша.

День народного единства отметили в Акушинском районе

Организаторами мероприятия выступили МКУ «Дом детского творчества», МКУ «Управление молодёжной политики и спорта» и МКУ «Управление культуры и туризма» МО «Акушинский район».

Мероприятие началось с Гимна Российской Федерации и разворачивания государственного Флага.
С приветственной речью к собравшимся обратился заместитель главы администрации  муниципалитета Шамиль Гаджиалиев.

«4 ноября вся наша страна отмечает праздник – День народного единства. Этот праздник символизирует дружбу, солидарность и единство всех народов России. Для нашей республики, в которой проживает более 40 коренных народов, это особый праздник. Дагестан всегда отличался единством народов. В Акушинском районе в единстве и согласии проживают даргинцы и лакцы, поддерживающие братские и добрососедские отношения. С праздником, дорогие земляки!», – сказал он.

Также выступил  начальник управления образования Магомед Каримгаджиев.

«Единение народов было, есть и остается для граждан России неоспоримой ценностью, основа существования и развития нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, впитавшей множество самых разных традиций, укладов и обычаев. Патриотизм россиян, который основывается на историческом, культурном и духовном наследии, должен способствовать сбережению и приумножению культуры наших народов, развитию и укреплению страны, созданию условий для достойной и счастливой жизни граждан. Мы сильны, если мы едины!

Желаю Вам, дорогие земляки, праздничного настроения, осуществления светлых планов и надежд. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки»,- отметил он.

Далее на площади выступили детские музыкальные и танцевальные коллективы Дома детского творчества - «Усишиночка», «Национальные инструменты», «Росиночка», «Ритмы гор», «Ай-лазат».

Праздник продолжился концертной программой артистов управления культуры района. Прозвучали песни в исполнении Саадулы  Караева, Пирдас Гаджимагомедовой, Абакара Курбанадамова, Кумсият Ахмедовой, Джумы  Алиевой, Шамиля Магомедова, Зульфии Рабадановой.

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