ЗАМАНА - «Песочный человек» от Netflix продлен на второй сезон

«Песочный человек» от Netflix продлен на второй сезон

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03 ноября, 2022. Четверг 08:52
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«Песочный человек» от Netflix продлен на второй сезон

Стриминговая площадка Netflix объявила о продлении шоу «Песочный человек» (The Sandman) на второй сезон, информирует сайт "Канобу", ссылаясь на Deadline.

«Песочный человек» от Netflix продлен на второй сезон

Снятый по графическим романам Нила Геймана сериал получит продолжение после слухов о своём закрытии.

Премьера первого сезона «Песочного человека» состоялась на Netflix в начале августа этого года, за первую неделю после релиза проект собрал 69,5 млн просмотренных часов, а уже за вторую — 127,5 млн часов. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у шоу 87% «свежести», а оценка зрителей достигает 80%. 

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