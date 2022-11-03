Снятый по графическим романам Нила Геймана сериал получит продолжение после слухов о своём закрытии.
«Песочный человек» от Netflix продлен на второй сезон
- Автор Дарья
- 03 ноября, 2022. Четверг 08:52
Стриминговая площадка Netflix объявила о продлении шоу «Песочный человек» (The Sandman) на второй сезон, информирует сайт "Канобу", ссылаясь на Deadline.
Премьера первого сезона «Песочного человека» состоялась на Netflix в начале августа этого года, за первую неделю после релиза проект собрал 69,5 млн просмотренных часов, а уже за вторую — 127,5 млн часов. На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes у шоу 87% «свежести», а оценка зрителей достигает 80%.
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