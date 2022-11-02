HBO Max покажет первую серию «Одни из нас» уже 15 января

Стриминговая площадка HBO Max раскрыла дату выхода экранизации видеоигры The Last of Us. Первый эпизод «Одни из нас» можно будет посмотреть 15 января.

Проект «Одни из нас» повествует о мире после смертельной эпидемии, превращающей людей в монстров. Главными персонажами в истории стали контрабандист и девочка, которая имеет иммунитет к опасной инфекции. Роли в сериале «Одни из нас» сыграли следующие актеры: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Ник Офферман и другие.