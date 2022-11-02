Проект «Одни из нас» повествует о мире после смертельной эпидемии, превращающей людей в монстров. Главными персонажами в истории стали контрабандист и девочка, которая имеет иммунитет к опасной инфекции. Роли в сериале «Одни из нас» сыграли следующие актеры: Педро Паскаль, Белла Рэмси, Гэбриел Луна, Ник Офферман и другие.
HBO Max покажет первую серию «Одни из нас» уже 15 января
- Автор Дарья
- 02 ноября, 2022. Среда 11:48
Стриминговая площадка HBO Max раскрыла дату выхода экранизации видеоигры The Last of Us. Первый эпизод «Одни из нас» можно будет посмотреть 15 января.