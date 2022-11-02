ЗАМАНА - Домик Петра I в Дербенте вошел в реестр памятников федерального значения

Домик Петра I в Дербенте вошел в реестр памятников федерального значения

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02 ноября, 2022. Среда 11:12
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Домик Петра I в Дербенте вошел в реестр памятников федерального значения Домик Петра I в Дербенте вошел в реестр памятников федерального значения Домик Петра I в Дербенте вошел в реестр памятников федерального значения Домик Петра I в Дербенте вошел в реестр памятников федерального значения

27 октября постановлением № 144041-р Минкультуры РФ объект культурного наследия федерального значения «Домик Петра I», 1772 г., зарегистрирован в едином государственном списке объектов культурного наследия народов России.

Домик Петра I в Дербенте вошел в реестр памятников федерального значения

Специалисты Музейного комплекса «Домик Петра I» обратились в Дагнаследие на тему проведения историко-культурной экспертизы в отношении памятника для включения его в список объектов культурного наследия. Как известно, еще в конце минувшего столетия было выявлено, что в одном из частных домов Дербента в стену встроены колонны, похожие на те, которые имелись в архитектурном оформлении Домика Петра I вокруг землянки, где останавливался император во время своего Персидского похода (1722-1723 гг.). После организованной экспертизы Дагнаследие передало соответствующие документы для рассмотрения в Минкультуры России. Стоит заметить, что это важное событие случилось перед празднованием 300-летия Персидского похода Петра I. 

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