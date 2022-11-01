ЗАМАНА - Всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в Театре поэзии

Всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в Театре поэзии

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01 ноября, 2022. Вторник 16:44
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Всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в Театре поэзии

Дагестанский Театр поэзии примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств-2022» в ночь с 4 на 5 ноября, информирует пресс-служба учреждения.

Всероссийская акция «Ночь искусств» состоится в Театре поэзии

«Мероприятия акции, приуроченные ко Дню народного единства и посвященные теме “Наши традиции”, стартуют с поэтического вечера в рамках 100-летия со дня рождения народного классика поэзии Дагестана Гамзата Цадасы. В рамках “Ночи искусств” запланированы выступления народного поэта республики Магомеда Ахмедова, начальника секции аварской литературы СП РД Магомеда Магомедова, будут спеты песни на стихи Гамзата Цадасы. Кроме того, пройдет вечер памяти Расула Гамзатова и выставка “Интерференция света”», – уточнила пресс-служба.

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