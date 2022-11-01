Жан-Клод Ван Дамм снимется в новом боевике в главной роли

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм появится в боевике «Silent Kill» («Тихое убийство»). Об этом информирует сайт Deadline.

Сценарист и режиссер киноленты - Энтони Хикокс, которого многие знают по работе над триллером «Восставший из ада 3: Ад на Земле».

Картина повествует о четырех наемниках, спрятавших сокровище в Конго. Персонажи закопали клад и договорились встретиться на том же месте спустя 3 года, дабы поделить добычу, но, конечно, все идет не по плану.

В фильме также роли сыграют Вернон Дэвис, Рафаэль Амайа и Мадалина Генеа.

Жан-Клод Ван Дамм также выступит в должности продюсера вместе с Хорамом Морекой. Съемки стартуют в начале будущего года.