Победителей конкурса визуального творчества «Радуга» наградили в Махачкале

В конкурсе поучаствовали видеолюбители из разных субъектов России, государственные и муниципальные телестудии. Их картины демонстрируют самобытную народную культуру, традиции, обряды, декоративно-прикладное искусство, современное любительское творчество, а также повествуют о людях-хранителях культуры.

Участники жюри оценивали работы в двух номинациях. В категории «Муниципальные телестудии» в номинации «Лучший фильм» победителем I степени стал Ахмеднаби Алиев из Ботлихского района с видеофильмом «Мельница-чудесница».

В номинации «Социальный ролик» победителем I степени стал Ника-Магомед Асилалов из Дахадаевского района с социальным роликом «Родник и школа».

В категории «Государственные телестудии» в номинации «Лучший фильм» победителем I степени стала Мария Шашина из ГТРК «Карелия» с видеофильмом «Последний из Чайгино»,

Победителем Гран-при стал Ника-Магомед Асилалов с работой «Живая легенда – фильм о фильме».