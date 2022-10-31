ЗАМАНА - Вечер памяти к столетнему юбилею физика-ядерщика Амира Амаева прошел в Москве

Вечер памяти к столетнему юбилею физика-ядерщика Амира Амаева прошел в Москве

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31 октября, 2022. Понедельник 14:41
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Вечер памяти к столетнему юбилею физика-ядерщика Амира Амаева прошел в Москве Вечер памяти к столетнему юбилею физика-ядерщика Амира Амаева прошел в Москве

В Московском Доме национальностей прошел вечер памяти к 100-летнему юбилею Амира Джабраиловича Амаева – участника Великой Отечественной войны, физика-ядерщика, доктора технических наук, лауреата Ленинской премии, премий Совета Министров СССР, Минатома СССР и Минатома России, заслуженного деятеля науки Дагестана, заслуженного ветерана Института атомной энергии имени И.В. Курчатова.

Вечер памяти к столетнему юбилею физика-ядерщика Амира Амаева прошел в Москве

Стартовало мероприятие с демонстрации документальной картины о физике-ядерщике Амире Амаеве. В своем вступительном слове президент Московского центра культуры «Дагестан» Арсен Гусейнов отметил, что целью этого вечера является патриотическое воспитание молодого поколения.  Почетным гостем мероприятия стал сын Амира Амаева Валерий Амаев, поблагодаривший участников и организаторов праздника за внимание к персоне его отца и поделился теплыми воспоминаниями о нем.

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