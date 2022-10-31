Вечер памяти к столетнему юбилею физика-ядерщика Амира Амаева прошел в Москве

Стартовало мероприятие с демонстрации документальной картины о физике-ядерщике Амире Амаеве. В своем вступительном слове президент Московского центра культуры «Дагестан» Арсен Гусейнов отметил, что целью этого вечера является патриотическое воспитание молодого поколения. Почетным гостем мероприятия стал сын Амира Амаева Валерий Амаев, поблагодаривший участников и организаторов праздника за внимание к персоне его отца и поделился теплыми воспоминаниями о нем.