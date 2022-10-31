На втором месте расположился приключенческий боевик "Либерея: Охотники за сокровищами" режиссера Глеба Орлова, который собрал 71,3 млн рублей за период с 27 по 30 октября. На третьем месте находится семейное приключенческое кино "Грозный папа", собравшее 43,8 млн рублей за выходные. Картина Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова появилась в кинотеатрах 27 октября.
Историческая лента "Сердце Пармы" вновь стала лидером кинопрокат в России и СНГ
- Автор Дарья
- 31 октября, 2022. Понедельник 09:25
Кинолента "Сердце Пармы" снова стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 77,1 млн рублей за прошедшие выходные, информирует ТАСС.
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