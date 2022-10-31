Историческая лента "Сердце Пармы" вновь стала лидером кинопрокат в России и СНГ

Кинолента "Сердце Пармы" снова стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 77,1 млн рублей за прошедшие выходные, информирует ТАСС.

На втором месте расположился приключенческий боевик "Либерея: Охотники за сокровищами" режиссера Глеба Орлова, который собрал 71,3 млн рублей за период с 27 по 30 октября. На третьем месте находится семейное приключенческое кино "Грозный папа", собравшее 43,8 млн рублей за выходные. Картина Карена Оганесяна и Юрия Коробейникова появилась в кинотеатрах 27 октября.