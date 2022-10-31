ЗАМАНА - В Махачкале состоялась премьера балета «Вернисаж»

В Махачкале состоялась премьера балета «Вернисаж»

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31 октября, 2022. Понедельник 08:48
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В Махачкале состоялась премьера балета «Вернисаж» В Махачкале состоялась премьера балета «Вернисаж»

На сцене Русского драматического театра имени Максима Горького прошла премьера балета «Вернисаж» на музыку Мурада Кажлаева, информирует пресс-служба Министерства культуры РД.

В Махачкале состоялась премьера балета «Вернисаж»

Образ композитора стал ключевым героем спектакля. Его история предстает в виде оживших воспоминаний и впечатлений, в которых реальность и выдумка выстраиваются в галерею «оживших» через музыку и хореографию картин.

«Шоу-балет в стиле ретро “Вернисаж” возвращает зрителей в удивительное время середины двадцатого века, когда жизнь была полна творчества, романтики и устремленности в будущее. Мы чувствуем эти эмоции прошлого в сочинениях Мурада Кажлаева 50-70-х годов, ставших основой нового спектакля», – заявила пресс-служба.

Создателем либретто и хореографом-постановщиком «Вернисажа» стал главный балетмейстер Театра оперы и балета, заслуженный артист России Муса Оздоев. Сценограф и художник по костюмам – Валида Кажлаева.

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