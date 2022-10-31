ЗАМАНА - В Дагестане стартовал литературный флешмоб "Читаем вместе"

В Дагестане стартовал литературный флешмоб "Читаем вместе"

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31 октября, 2022. Понедельник 00:19
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Белгород / culture.ru|||
В Дагестане стартовал литературный флешмоб &quot;Читаем вместе&quot;

В Дагестане стартовал литературный флешмоб, который посвящен классику поэзии Расулу Гамзатову. Его 100-летний юбилей будут отмечать в 2023 году, информирует пресс-служба администрации Дербента.

В Дагестане стартовал литературный флешмоб "Читаем вместе"

Муниципальный горско-еврейский театр запускает литературный флешмоб памяти Расула Гамзатова. Акция "Читаем вместе" станет одной из многих в череде мероприятий по чествованию памяти знаменитого классика.

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