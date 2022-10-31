Муниципальный горско-еврейский театр запускает литературный флешмоб памяти Расула Гамзатова. Акция "Читаем вместе" станет одной из многих в череде мероприятий по чествованию памяти знаменитого классика.
В Дагестане стартовал литературный флешмоб "Читаем вместе"
- Автор Дарья
- 31 октября, 2022. Понедельник 00:19
В Дагестане стартовал литературный флешмоб, который посвящен классику поэзии Расулу Гамзатову. Его 100-летний юбилей будут отмечать в 2023 году, информирует пресс-служба администрации Дербента.
Последнее от Дарья
- Дагестан выделит на поддержку сельского хозяйства в 2023 году примерно 3 млрд рублей
- В аэропорту Махачкалы торжественно встретили Героя России Руслана Курбанова
- «Наша страна всегда может рассчитывать на дагестанцев»: Сергей Меликов встретился с Героем РФ Русланом Курбановым
- В Дагестане будут внедрять новые технологии в области дорожного строительства
- Генри Кавилл объявил, что в 4 сезоне «Ведьмака» главного героя сыграет другой актер