На официальном сайте стриминговой площадки Netflix опубликовано сообщение, в котором объявляют о кадровой перестановке в сериале «Ведьмак», причём совершенно неожиданной. Как оказалось, исполнитель главного героя Генри Кавилл попрощается с Геральтом из Ривии в 4 сезоне, а играть персонажа будет Лиам Хемсворт.

Причина, по которой Кавилл покинет проект, не уточняется. На прощание актер опубликовал трогательное обращение в своих соцсетях. "Мое путешествие в роли Геральта из Ривии было наполнено монстрами и приключениями. Увы, я сложу свой медальон и мечи в четвёртом сезоне. Вместо меня мантию Белого Волка наденет на себя фантастический мистер Лиам Хемсворт. С радостью передаю ему эстафету, поскольку вижу, с каким энтузиазмом Лиам относится к персонажу", — высказался он.