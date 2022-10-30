Причина, по которой Кавилл покинет проект, не уточняется. На прощание актер опубликовал трогательное обращение в своих соцсетях. "Мое путешествие в роли Геральта из Ривии было наполнено монстрами и приключениями. Увы, я сложу свой медальон и мечи в четвёртом сезоне. Вместо меня мантию Белого Волка наденет на себя фантастический мистер Лиам Хемсворт. С радостью передаю ему эстафету, поскольку вижу, с каким энтузиазмом Лиам относится к персонажу", — высказался он.
Генри Кавилл объявил, что в 4 сезоне «Ведьмака» главного героя сыграет другой актер
- Автор Дарья
- 30 октября, 2022. Воскресенье 00:24
На официальном сайте стриминговой площадки Netflix опубликовано сообщение, в котором объявляют о кадровой перестановке в сериале «Ведьмак», причём совершенно неожиданной. Как оказалось, исполнитель главного героя Генри Кавилл попрощается с Геральтом из Ривии в 4 сезоне, а играть персонажа будет Лиам Хемсворт.
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