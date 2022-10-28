ЗАМАНА - Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем заслуженного деятеля искусств РД Нелли Мусаеву

Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем заслуженного деятеля искусств РД Нелли Мусаеву

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28 октября, 2022. Пятница 13:45
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Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем заслуженного деятеля искусств РД Нелли Мусаеву

Руководитель Минкультуры Дагестана Зарема Бутаева от имени деятелей культуры и искусства республики поздравила с юбилеем заслуженную деятельницу искусств региона, балетмейстера-постановщицу Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», ведущую преподавательницу национального танца в хореографической школе-студии «Лезгинка» Нелли Мусаеву, информирует пресс-служба ведомства.

Министр культуры Зарема Бутаева поздравила с юбилеем заслуженного деятеля искусств РД Нелли Мусаеву

«Вы проходите богатый и насыщенный творческий путь – и как прекрасный учитель и как талантливый постановщик. Под вашим наставничеством юные дарования получают уникальный опыт, овладевая азами хореографического мастерства. В этот праздничный день от всей души желаю вам благополучия, успехов и новых творческих достижений!» – высказалась Зарема Бутаева.

В завершение мероприятия за большой вклад в развитие хореографического искусства Дагестана, профессионализм и многолетнюю добросовестную работу Нелли Мусаева была награждена Благодарностью ведомства.

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