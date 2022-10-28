«Вы проходите богатый и насыщенный творческий путь – и как прекрасный учитель и как талантливый постановщик. Под вашим наставничеством юные дарования получают уникальный опыт, овладевая азами хореографического мастерства. В этот праздничный день от всей души желаю вам благополучия, успехов и новых творческих достижений!» – высказалась Зарема Бутаева.
В завершение мероприятия за большой вклад в развитие хореографического искусства Дагестана, профессионализм и многолетнюю добросовестную работу Нелли Мусаева была награждена Благодарностью ведомства.