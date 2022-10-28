Данила Козловский занял кресло режиссёра фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина

Известный писатель Евгений Водолазкин, написавший роман «Авиатор», рассказал, что режиссёром экранизации произведения станет актёр Данила Козловский. Главного героя в картине может также сыграть Козловский.

Сценарий к киноленте будут писать Юрий Арабов и его ученик Олег Сироткин. "В самое недавнее время подключился к работе над сценарием человек, который будет реализовывать задуманное. Режиссером фильма стал Данила Козловский", — высказался Водолазкин.