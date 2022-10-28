ЗАМАНА - Данила Козловский занял кресло режиссёра фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина

Данила Козловский занял кресло режиссёра фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина

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28 октября, 2022. Пятница 11:16
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Данила Козловский занял кресло режиссёра фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина

Известный писатель Евгений Водолазкин, написавший роман «Авиатор», рассказал, что режиссёром экранизации произведения станет актёр Данила Козловский. Главного героя в картине может также сыграть Козловский.

Данила Козловский занял кресло режиссёра фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина

Сценарий к киноленте будут писать Юрий Арабов и его ученик Олег Сироткин. "В самое недавнее время подключился к работе над сценарием человек, который будет реализовывать задуманное. Режиссером фильма стал Данила Козловский", — высказался Водолазкин.

Картина, как считает писатель, может выйти в кинотеатрах уже в 2023 году. Первые версии сценария, если верить Евгению, «сильно отличались» от того, что есть сейчас — создатели решили сделать сюжет более близким к сегодняшним реалиям. Сам автор принимает активное участие в написании сценария.

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