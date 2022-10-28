Ролик стартует с кадров из первого сезона, когда Шон Тернер берет на работу новую няню Лиэнн для ухода за куклой.
Apple TV+ опубликовал тизер 4-го сезона сериала «Дом с прислугой»
- Автор Дарья
- 28 октября, 2022. Пятница 08:48
Стриминговая площадка Apple TV+ показала дебютный тизер 4-го сезона драматического шоу «Дом с прислугой». Релиз финала проекта состоится уже 13 января.
«Дом с прислугой» повествует об истории супругов из Филадельфии, потерявших трехмесячного ребенка. Дабы облегчить боль, они используют вместо ребенка куклу, которая оживает, когда Лиэнн оказывается в доме.
Последнее от Дарья
- Махачкалинское «Динамо» сыграет в Ульяновске с «Волгой»
- В 2023 году стартует возведение водовода в селах Казбековского района
- Организована проверка по факту возможной передачи взятки работнику ДПС в Хасавюрте
- Глава Дагестана провел собрание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова
- Глава Дагестана обратился к жителям республики