ЗАМАНА - Apple TV+ опубликовал тизер 4-го сезона сериала «Дом с прислугой»

Apple TV+ опубликовал тизер 4-го сезона сериала «Дом с прислугой»

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28 октября, 2022. Пятница 08:48
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Apple TV+ опубликовал тизер 4-го сезона сериала «Дом с прислугой»

Стриминговая площадка Apple TV+ показала дебютный тизер 4-го сезона драматического шоу «Дом с прислугой». Релиз финала проекта состоится уже 13 января.

Ролик стартует с кадров из первого сезона, когда Шон Тернер берет на работу новую няню Лиэнн для ухода за куклой.

«Дом с прислугой» повествует об истории супругов из Филадельфии, потерявших трехмесячного ребенка. Дабы облегчить боль, они используют вместо ребенка куклу, которая оживает, когда Лиэнн оказывается в доме.

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