ЗАМАНА - Даргинский театр показал закулисье школьникам

Даргинский театр показал закулисье школьникам

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27 октября, 2022. Четверг 15:14
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Даргинский театр показал закулисье школьникам Даргинский театр показал закулисье школьникам Даргинский театр показал закулисье школьникам

Одним из видов проведения активного досуга детей преподавательским коллективом МКОУ СОШ № 1 является посещение театра.

Даргинский театр показал закулисье школьникам

Будучи «соседями», школьники и артисты часто ходят друг к другу в гости. Но одно дело посещать увлекательные детские спектакли Даргинского театра им. О. Батырая, и совсем другие эмоции у наших юных зрителей от путешествия по закулисью театра и знакомства с этим живым организмом изнутри.

Сегодня, 26 октября, Даргинский театр посетили ученики 5 «Е» СОШ № 1 в сопровождении классного руководителя Юлии Чуграевой. Чтобы приподнять завесу тайны, скрывающую от глаз зрителей внутреннюю жизнь театра, увлекательную экскурсию для школьников провел заместитель директора Даргинского театра Мухтар Матаев.

Встретив гостей у парадного входа, он провел их по уютному фойе театра, рассказывая о многообразии репертуара театра, который отражен в афишах прошлых лет. И, конечно же, ознакомил с портретами знаменитых писателей и драматургов, чьи произведения легли в основу спектаклей для детей и взрослых – основателей даргинской литературы Омарла Батырая, Рабадана Нурова, народного писателя ДАССР Ахмедхана Абу-Бакара, народных поэтов ДАССР Рашида Рашидова, Сулеймана Рабаданова, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. В честь предстоящего в 2023 году юбилея поэта в театре был оформлен красочный стенд «100 лет – Расулу Гамзатову».

Затем гости были приглашены в зрительный зал, где смогли попробовать себя в амплуа артистов и даже прокатиться на поворотном круге сцены, предназначенном для быстрой смены декораций. Мухтар Гаджимурадович также провел ознакомительную экскурсию по гримерным и репетиционным залам артистов, представил декорации и костюмы героев некоторых спектаклей.

Покидая театр, ученики и их педагог поблагодарили Мухтара Гаджимурадовича за интересную встречу и обещали прийти снова, чтобы посмотреть детские спектакли. Театральное искусство не зря близко и понятно детям, ведь в основе театра лежит игра. Этот вид искусства, воздействуя на эмоциональную сферу, открывает перед детьми мир прекрасного в его разнообразии и глубине.

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