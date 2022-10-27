Фильм снимается для Amazon Studios, а её продюсером станет Питер Сафран, который недавно занял пост руководителя DC Studios вместе с Джеймсом Ганном.

Подробностей о сюжете Heads of State пока нет. Лента описывается как смесь «Самолета президента» (Air Force One) с Харрисоном Фордом и «Успеть до полуночи» (Midnight Run) с Робертом Де Ниро. Сценарий к будущему фильму будут писать Джош Аппелбаум и Андре Немец — в прошлом они работали над сюжетом «Миссии невыполнима: Протокол Фантом» (Mission: Impossible — Ghost Protocol).