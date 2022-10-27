Фильм снимается для Amazon Studios, а её продюсером станет Питер Сафран, который недавно занял пост руководителя DC Studios вместе с Джеймсом Ганном.
Режиссер Илья Найшуллер снимет киноленту для Amazon с Идрисом Эльбой и Джоном Синой
- Автор Дарья
- 27 октября, 2022. Четверг 09:49
Режиссёр Илья Найшуллер («Никто», «Хардкор») займётся постановкой картины Heads of State, главных героев в которой сыграют Идрис Эльба («Лютер») и Джон Сина («Миротворец»), информирует Deadline.
Подробностей о сюжете Heads of State пока нет. Лента описывается как смесь «Самолета президента» (Air Force One) с Харрисоном Фордом и «Успеть до полуночи» (Midnight Run) с Робертом Де Ниро. Сценарий к будущему фильму будут писать Джош Аппелбаум и Андре Немец — в прошлом они работали над сюжетом «Миссии невыполнима: Протокол Фантом» (Mission: Impossible — Ghost Protocol).
Последнее от Дарья
- Незаконный оборот более 45 000 литров пива пресечен в Дагестане
- Nature: выявлена древнейшая человеческая ДНК в Великобритании
- В Физическом институте имени Лебедева представили первый российский томограф
- Министру экономики России презентовали концепцию открытия города-курорта «Каякент»
- Первая модельная библиотека начала работу в Кизилюрте