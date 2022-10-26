Актер Дэвид Теннант прокомментировал свое возращение к роли Доктора Кто

Британец Дэвид Теннант рассказал о своих впечатлениях от возвращения к роли Доктора Кто в трех грядущих спецэпизодах, которые выйдут в ноябре 2023 года.

Как он заметил, ему казалось, что будет сложно войти в ритм после стольких лет, но на деле все было намного легче. «Мы смогли сохранить суть шоу. И теперь у мира есть очень захватывающий момент, который стоит ждать с нетерпением. «Доктор Кто» был замечательными периодом в моей жизни. Стать частью этого сериала, отправиться в путешествие и вернуться к нему, когда я думал, что это уже в прошлом, было настоящим подарком», — высказался актер.

Все 3 эпизода с Дэвидом Теннантом выйдут в конце следующего года — помимо него появится и Кэтрин Тейт в роли Донны Ноубл.