ЗАМАНА - Актер Дэвид Теннант прокомментировал свое возращение к роли Доктора Кто

Актер Дэвид Теннант прокомментировал свое возращение к роли Доктора Кто

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26 октября, 2022. Среда 11:24
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Актер Дэвид Теннант прокомментировал свое возращение к роли Доктора Кто

Британец Дэвид Теннант рассказал о своих впечатлениях от возвращения к роли Доктора Кто в трех грядущих спецэпизодах, которые выйдут в ноябре 2023 года.

Актер Дэвид Теннант прокомментировал свое возращение к роли Доктора Кто

Как он заметил, ему казалось, что будет сложно войти в ритм после стольких лет, но на деле все было намного легче. «Мы смогли сохранить суть шоу. И теперь у мира есть очень захватывающий момент, который стоит ждать с нетерпением. «Доктор Кто» был замечательными периодом в моей жизни. Стать частью этого сериала, отправиться в путешествие и вернуться к нему, когда я думал, что это уже в прошлом, было настоящим подарком», — высказался актер.

Все 3 эпизода с Дэвидом Теннантом выйдут в конце следующего года — помимо него появится и Кэтрин Тейт в роли Донны Ноубл.

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