ЗАМАНА - Форум «Сила России – в единстве народов» прошел в Махачкале

Форум «Сила России – в единстве народов» прошел в Махачкале

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26 октября, 2022. Среда 11:10
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Форум «Сила России – в единстве народов» прошел в Махачкале Форум «Сила России – в единстве народов» прошел в Махачкале

Региональный форум «Сила России – в единстве народов» прошел 25 октября в историческом музее «Россия – моя история» с целью формирования общероссийской идентичности, укрепления межнационального мира и согласия, а также развития интереса к наследию родины.

Форум «Сила России – в единстве народов» прошел в Махачкале

На мероприятии выступил глава Министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов, поздравивший собравшихся с наступающим праздником – Днем народного единства России.

«Ведомство проводит целую серию подобных мероприятий, и все они посвящены Дню единства народов России, который мы отметим 4 ноября. Четыре героя Российской Федерации – это ответ всем тем, кто попытался провести митинги на территории нашей республики. У них это не получилось и не получится! Здоровая часть страны и молодежи всегда будет на стороне своего отечества, второго не дано», – высказался он.

Выступления общественных деятелей сопровождались флэшмобами, композициями военных лет, а также танцами групп «Гордость Кавказа», «Мой Дагестан» и государственного ансамбля танца «Каспий» с парной лезгинкой.

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