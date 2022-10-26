ЗАМАНА - Последняя серия «Дома дракона» показала лучший результат для HBO со времён «Игры престолов»

Последняя серия «Дома дракона» показала лучший результат для HBO со времён «Игры престолов»

Автор
26 октября, 2022. Среда 09:47
|||
Последняя серия «Дома дракона» показала лучший результат для HBO со времён «Игры престолов»

Последнюю серию фэнтези-проекта «Дом дракона» (House of the Dragon) посмотрели 9 млн человек, что стало для канала HBO наилучшим результатом с момента выхода финального эпизода «Игры престолов» в мае 2019 года — такими сведениями поделился сайт Deadline. 

Последняя серия «Дома дракона» показала лучший результат для HBO со времён «Игры престолов»

Финал «Игры престолов» (Game of Thrones) в момент выхода посмотрело 19,3 млн человек.

Согласно информации HBO, эпизоды «Дома дракона» в среднем смотрели 29 млн зрителей в США, что превышает среднюю аудиторию дебютного эпизода в 3 раза. При этом средние показатели аудитории 7 сезона «Игры престолов» составляли 32,8 млн человек.

Прочитано 49 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top