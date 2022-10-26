Финал «Игры престолов» (Game of Thrones) в момент выхода посмотрело 19,3 млн человек.
Последняя серия «Дома дракона» показала лучший результат для HBO со времён «Игры престолов»
- Автор Дарья
- 26 октября, 2022. Среда 09:47
Последнюю серию фэнтези-проекта «Дом дракона» (House of the Dragon) посмотрели 9 млн человек, что стало для канала HBO наилучшим результатом с момента выхода финального эпизода «Игры престолов» в мае 2019 года — такими сведениями поделился сайт Deadline.
Согласно информации HBO, эпизоды «Дома дракона» в среднем смотрели 29 млн зрителей в США, что превышает среднюю аудиторию дебютного эпизода в 3 раза. При этом средние показатели аудитории 7 сезона «Игры престолов» составляли 32,8 млн человек.
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