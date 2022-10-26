Писатель Джордж Мартин сообщил, что «Ветра зимы» закончены на 75%

Американский писатель Джордж Мартин в одном из интервью сообщил, что длительная работа над долгожданными «Ветрами зимы» почти завершена.

Он рассказал, что завершил примерно 75% произведения. По его словам, «Ветра зимы» будут намного объемнее прошлых частей серии.

Автор пока решил больше не говорить о дате выхода книги, так как поклонники давят на него вопросами.