Финальный этап конкурса «Народов много – страна одна» прошел в Махачкале

В концертном зале ГБУ Дагестана «Президент-комплекс» состоялся финал регионального конкурса «Народов много – страна одна», инициатором которого является Миннац республики, информирует пресс-служба ведомства.

В финал мероприятия попали 33 творческих коллектива из 11 региональных муниципалитетов, победивших в прошлых муниципальном и окружном этапах конкурса в номинациях «Национальные подворья народов России», «Обычаи, обряды и традиции народов России», «Танцы народов России», «Игры народов России», «Стихи о родине на языках народов России».

Открывая концерт, глава министерства по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов поприветствовал всех собравшихся и поздравил с наступающим Днем единства народов.

«Дагестан самый многонациональный регион России, где на протяжении многих веков в мире и согласии проживают разные народы. Единство – это основа обороноспособности, основа развития страны. Все народы Российской Федерации объединись как один и показали свое единство в годы Великой Отечественной войны, в 99-годы и в нынешние дни», – высказался он.

В пресс-службе озвучили, что в номинации «Национальные подворья» 1 место выиграла школа №1 города Избербаша. 2 место – Управление культуры и туризма Акушинского района, и 3 место – подворье «Лакия» города Кизляра.

В номинации «Обычаи, обряды и традиции народов России» успешно себя показало Управление культуры и туризма Акушинского района, заняв 1 место. Народный ансамбль русской песни «Яблонька» Кизлярского района получил 2 место. 3 место – народный фольклорный коллектив «Махарги» Сергокалинского района.

В номинации «Танцы народов России» победили: Детско-юношеский хореографический ансамбль «Горцы Кавказа» из города Махачкалы – 1 место. Мусаадаев Гаджимурад, ансамбль «Усиша» Акушинского района – 2 место. Ипиева Муслимат, «Харс» – «Букет Кавказа» города Избербаша – 3 место.

В номинации «Игры народов России» лучшими стали: народный фольклорный ансамбль «Акуша» Акушинского района – 1 место. Школа №8 города Избербаша – 2 место. Школа актива «Лидер» «Волонтеры культуры» города Избербаша – 3 место.

В номинации «Стихи о родине на языках народов России» победили: Насруллаева Альбина, город Избербаш – 1 место, Киличова Амина, Цумадинский район – 2 место, Османова Амина, Сулейман-Стальский район – 3 место.