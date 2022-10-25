В Махачкале пройдут антитеррористические фестивали современного искусства

Ежегодные антитеррористические фестивали современного искусства пройдут в Махачкале. Восьмой год подряд Минкультуры региона и Русский театр проводят для молодежи два творческих конкурса – «Молодежь против террора» и «Дети Кавказа за мир на Кавказе!». В 2022 году мероприятия запланированы на 25 и 27 октября во Дворце культуры Ансамбля Дагестана.

Цель проведения фестивалей заключается в популяризации и пропаганде духовно-нравственных ценностей у юного поколения, формировании негативного отношения к насилию и агрессии в любом виде.

Пройдут творческие конкурсы в трех категориях: эстрадный вокал, художественное чтение и хореографическое искусство. Кроме того, во время мероприятия «Дети Кавказа за мир на Кавказе!» состоится конкурс рисунков.

Участники мероприятий традиционно ученики школ искусств, старших классов школ, учащиеся университетов, а также представители молодежных организаций от 6 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Их конкурсные работы во время смотра-концерта оценят компетентные деятели культуры и искусства, лучшие педагоги хореографических коллективов, народные и заслуженные артисты Дагестана и России.

Победителей жюри отберет по итогам голосования. За 1, 2 и 3 место участники получат не только дипломы, но и призы в денежном виде.