Цель проведения фестивалей заключается в популяризации и пропаганде духовно-нравственных ценностей у юного поколения, формировании негативного отношения к насилию и агрессии в любом виде.
Пройдут творческие конкурсы в трех категориях: эстрадный вокал, художественное чтение и хореографическое искусство. Кроме того, во время мероприятия «Дети Кавказа за мир на Кавказе!» состоится конкурс рисунков.
Участники мероприятий традиционно ученики школ искусств, старших классов школ, учащиеся университетов, а также представители молодежных организаций от 6 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Их конкурсные работы во время смотра-концерта оценят компетентные деятели культуры и искусства, лучшие педагоги хореографических коллективов, народные и заслуженные артисты Дагестана и России.
Победителей жюри отберет по итогам голосования. За 1, 2 и 3 место участники получат не только дипломы, но и призы в денежном виде.