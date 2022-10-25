Актер Генри Кавилл рассказал о возвращении к роли Супермена

Он выложил в своих соцсетях ролик на тему Супермена и намекнул фанатам, что это лишь часть его большого пути в рамках сотрудничества с франшизой. О проектах с супергероем, которые находятся в разработке, пока нет сведений. Кавилл не стал комментировать свое появление в будущих картинах. Возможно, что актер появится во «Флэше» с Эзрой Миллером.