Картина о мальчике из Дагестана появится в кинотеатрах 27 октября

Стоит заметить, что лента, снятая при поддержке Минкультуры России в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют», получила награду XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Участник жюри Казанского кинофестиваля Наргес Абьяр вручила авторам картины награду в номинации «Лучший сценарий полнометражного игрового фильма». В фильме представлены 3 новеллы, которые рассказывают о жизни 8-летнего мальчика из дагестанского аула. Довольно взрослый характер юного горца доставляет множество проблем родным. Однако благодаря ему Баха одержал победу там, где взрослые не смогли бы. Сценарий картины писала выпускница ВГИК Анна Вейлерт. Производством «Приключения маленького Бахи» занимался продюсерский центр «ВГИК – Дебют».





