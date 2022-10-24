ЗАМАНА - Дэвид Теннант вновь сыграет роль 10-го Доктора Кто

Дэвид Теннант вновь сыграет роль 10-го Доктора Кто

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24 октября, 2022. Понедельник 13:52
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Дэвид Теннант вновь сыграет роль 10-го Доктора Кто

Последняя серия легендарного проекта «Доктор Кто» (Doctor Who) с Джоди Уиттакер вышла вчера, 23 октября. 

Главный персонаж сериала, представитель расы Повелителей Времени, вернулся к облику своей прошлой версии, приняв вид Десятого Доктора. На Youtube опубликован тизер предстоящих приключений Доктора: официальный портал сериала показал больше подробностей о том, что ждёт фанатов дальше. В честь 60-го юбилея шоу в ноябре 2023 года выйдет 3 специальных эпизода, в которых Дэвид Теннант сыграет роль 14-го Доктора. А в начале года объявленный актёр Шути Гатва исполнит роль 15-го Доктора.

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