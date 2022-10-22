В тизере можно увидеть часть декораций города Макондо, в котором проходят события книги. Она повествует о нескольких поколениях семьи Буэндиа.
В производстве проекта участвуют дети Маркеса, Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча.
Стриминговая площадка Netflix рассказала о старте производства проекта по мотивам классического романа «Сто лет одиночества», написанного писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом. Произведение было переведено на 46 языков.
В тизере можно увидеть часть декораций города Макондо, в котором проходят события книги. Она повествует о нескольких поколениях семьи Буэндиа.
В производстве проекта участвуют дети Маркеса, Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча.
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