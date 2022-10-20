В инвалидном кресле Андрей Звягинцев оказался из-за осложнений после того, как заразился Covid-19. Это случилось больше года назад. На сцену французского фестиваля кино режиссер вышел на своих ногах: он встал с инвалидного кресла и дошел, используя лишь костыли. Собравшиеся встретили творца громкими овациями. Звягинцев объявил, что сейчас он работает над кинокартиной «Елена», премьера которой состоится в скором времени.
Автор «Левиафана» Андрей Звягинцев впервые встал с инвалидного кресла на фестивале во Франции
- Автор Дарья
- 20 октября, 2022. Четверг 15:24
Отечественный режиссер Андрей Звягинцев посетил кинофестиваль в Париже. Туда создатель картины «Левиафан» приехал вместе со своим сыном Петром. Об этом информирует издание New Iinform.
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