ЗАМАНА - Автор «Левиафана» Андрей Звягинцев впервые встал с инвалидного кресла на фестивале во Франции

Автор «Левиафана» Андрей Звягинцев впервые встал с инвалидного кресла на фестивале во Франции

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20 октября, 2022. Четверг 15:24
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Автор «Левиафана» Андрей Звягинцев впервые встал с инвалидного кресла на фестивале во Франции

Отечественный режиссер Андрей Звягинцев посетил кинофестиваль в Париже. Туда создатель картины «Левиафан» приехал вместе со своим сыном Петром. Об этом информирует издание New Iinform.

Автор «Левиафана» Андрей Звягинцев впервые встал с инвалидного кресла на фестивале во Франции

В инвалидном кресле Андрей Звягинцев оказался из-за осложнений после того, как заразился Covid-19. Это случилось больше года назад. На сцену французского фестиваля кино режиссер вышел на своих ногах: он встал с инвалидного кресла и дошел, используя лишь костыли. Собравшиеся встретили творца громкими овациями. Звягинцев объявил, что сейчас он работает над кинокартиной «Елена», премьера которой состоится в скором времени.

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