В инвалидном кресле Андрей Звягинцев оказался из-за осложнений после того, как заразился Covid-19. Это случилось больше года назад. На сцену французского фестиваля кино режиссер вышел на своих ногах: он встал с инвалидного кресла и дошел, используя лишь костыли. Собравшиеся встретили творца громкими овациями. Звягинцев объявил, что сейчас он работает над кинокартиной «Елена», премьера которой состоится в скором времени.