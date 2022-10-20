Писатель Алан Мур попросил авторов «Хранителей» от HBO больше никогда его не беспокоить

Популярный писатель и автор графических романов Алан Мур в интервью изданию GQ рассказал о своём опыте общения с шоураннером сериала «Хранители», премьера которого состоялась на стриминговой площадке HBO в 2019 году. Как он признался, он отказался от участия в адаптации и попросил, чтобы его больше никогда не беспокоили.

"Я получил письмо от шоураннера сериала Watchmen, о котором я тогда еще не слышал. Но письмо, я думаю, открывалось словами: «Дорогой мистер Мур, я один из тех ублюдков, которые сейчас уничтожают „Хранителей“». Это было не самое лучшее начало", — заявил Мур.