ЗАМАНА - Писатель Алан Мур попросил авторов «Хранителей» от HBO больше никогда его не беспокоить

Писатель Алан Мур попросил авторов «Хранителей» от HBO больше никогда его не беспокоить

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20 октября, 2022. Четверг 10:12
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Писатель Алан Мур попросил авторов «Хранителей» от HBO больше никогда его не беспокоить

Популярный писатель и автор графических романов Алан Мур в интервью изданию GQ рассказал о своём опыте общения с шоураннером сериала «Хранители», премьера которого состоялась на стриминговой площадке HBO в 2019 году. Как он признался, он отказался от участия в адаптации и попросил, чтобы его больше никогда не беспокоили.

Писатель Алан Мур попросил авторов «Хранителей» от HBO больше никогда его не беспокоить

"Я получил письмо от шоураннера сериала Watchmen, о котором я тогда еще не слышал. Но письмо, я думаю, открывалось словами: «Дорогой мистер Мур, я один из тех ублюдков, которые сейчас уничтожают „Хранителей“». Это было не самое лучшее начало", — заявил Мур.

Писатель добавил, что отрёкся от этой работы ещё и по той причине, что киноиндустрия и индустрия комиксов создали вещи, не имеющие ничего общего с его работой, но которые будут ассоциироваться с ней в сознании людей.

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