Эрмитаж покажет в 2023 году выставку о детях последнего императора России

"Это очень трогательная выставка, — сообщают представители музея. - Мы собирались ее сначала сделать в Амстердаме".

ОТМА - это аббревиатура, которая образована от имен дочерей Николая II - Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Размещать выставку будут в Манеже Малого Эрмитажа.

О Романовых подготовят и выставку, открытие которой в Николаевском зале Зимнего дворца намечено на начало лета. Она получила название "Цари и рыцари. Романовы и их любовь к Средневековью". А в Малой церкви Зимнего дворца в мае 2023 года Эрмитаж собирается представить экспозицию "Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II".