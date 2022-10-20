ЗАМАНА - Эрмитаж покажет в 2023 году выставку о детях последнего императора России

Эрмитаж покажет в 2023 году выставку о детях последнего императора России

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20 октября, 2022. Четверг 01:03
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Эрмитаж покажет в 2023 году выставку о детях последнего императора России

Государственный Эрмитаж планирует представить весной следующего года выставку "Дети последнего Российского императора. ОТМА и Алексей", информирует ТАСС.

Эрмитаж покажет в 2023 году выставку о детях последнего императора России

"Это очень трогательная выставка, — сообщают представители музея. - Мы собирались ее сначала сделать в Амстердаме".

ОТМА - это аббревиатура, которая образована от имен дочерей Николая II - Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Размещать выставку будут в Манеже Малого Эрмитажа.

О Романовых подготовят и выставку, открытие которой в Николаевском зале Зимнего дворца намечено на начало лета. Она получила название "Цари и рыцари. Романовы и их любовь к Средневековью". А в Малой церкви Зимнего дворца в мае 2023 года Эрмитаж собирается представить экспозицию "Русский стиль в искусстве. От Николая I до Николая II".

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