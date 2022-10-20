ЗАМАНА - Состоялась премьера постапокалиптической комедии «Пришелец из будущего»

Состоялась премьера постапокалиптической комедии «Пришелец из будущего»

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20 октября, 2022. Четверг 00:58
Pyramide Productions|||
Состоялась премьера постапокалиптической комедии «Пришелец из будущего»

Состоялась премьера постапокалиптической комедии «Пришелец из будущего» Франсуа Декрака. Картина основана на популярном веб-сериале.

Состоялась премьера постапокалиптической комедии «Пришелец из будущего»

Повествование идет в 2555 году, когда экологическая катастрофа уничтожила человечество. Выжившие люди доживают свои дни среди зомби и потоков кислотных дождей. Один из последних — «Гость» — решается на отчаянный шаг. Со своим роботом он возвращается в 21 век, дабы предотвратить смерть всего и спасти планету. В фильме сыграли роли Эния Бару, Рафаэль Декрак, Арно Дюкре, Флоран Дорен и так далее.

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