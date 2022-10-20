Состоялась премьера постапокалиптической комедии «Пришелец из будущего»

Повествование идет в 2555 году, когда экологическая катастрофа уничтожила человечество. Выжившие люди доживают свои дни среди зомби и потоков кислотных дождей. Один из последних — «Гость» — решается на отчаянный шаг. Со своим роботом он возвращается в 21 век, дабы предотвратить смерть всего и спасти планету. В фильме сыграли роли Эния Бару, Рафаэль Декрак, Арно Дюкре, Флоран Дорен и так далее.