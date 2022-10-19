ЗАМАНА - Окружной этап конкурса «Народов много – страна одна» состоялся в Дербенте

Окружной этап конкурса «Народов много – страна одна» состоялся в Дербенте

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19 октября, 2022. Среда 14:48
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Окружной этап конкурса «Народов много – страна одна» состоялся в Дербенте Окружной этап конкурса «Народов много – страна одна» состоялся в Дербенте Окружной этап конкурса «Народов много – страна одна» состоялся в Дербенте

Во Дворце детского творчества в Дербенте прошел окружной этап регионального конкурса «Народов много – страна одна», инициатором которого является Миннац республики, информирует пресс-служба ведомства.

Окружной этап конкурса «Народов много – страна одна» состоялся в Дербенте

В окружном туре выступили творческие коллективы из 5 муниципалитетов Дагестана, дабы побороться за право появиться в финале в одной из 5 номинаций.

По итогам творческого мероприятия в номинации «Национальные подворья народов России» одержало победу подворье Табасаранского района, «Обычаи, обряды и традиции народов России» – народный фольклорный коллектив «Махарги», «Танцы народов России» – Детско-юношеский хореографически ансамбль «Горцы», «Стихи о родине на языках народов России» – коллектив Сулейман-Стальского района. Победители зонального этапа выступят на финальном туре 24 октября в Доме дружбы в Махачкале.

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