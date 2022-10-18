20 октября в Кумыкском музыкально-драматическом театре имени А-П. Салаватова пройдет концерт иранской музыки «Непройденные пути», в рамках которого выступит иранский вокалист Хосейн Нуршарг. Его пение будет сопровождаться игрой национальных иранских инструментов.
Международный музыкальный фестиваль «Россия – Вселенная звука» завершается в Махачкале
- Автор Дарья
- 18 октября, 2022. Вторник 13:53
Международный музыкальный фестиваль «Россия – Вселенная звука» завершится концертом иранской музыки «Непройденные пути» и грандиозным гала-концертом, информирует пресс-служба Министерства культуры Дагестана.
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