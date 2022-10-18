ЗАМАНА - Warner готовит продолжение «Человека из стали» с Генри Кавиллом

Warner готовит продолжение «Человека из стали» с Генри Кавиллом

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18 октября, 2022. Вторник 11:13
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Warner готовит продолжение «Человека из стали» с Генри Кавиллом

Корпорация Warner Bros. работает над продолжением франшизы «Человек из стали». Предполагается, что роль супергероя снова сыграет Генри Кавилл.

Warner готовит продолжение «Человека из стали» с Генри Кавиллом

После премьеры «Лиги Справедливости» Кавилл покинул киновселенную DC ради съемок в проекте «Ведьмак». Однако недавно появилась информация, что Супермен в исполнении Кавилла ожидается в сцене после титров картины «Черный Адам». Продюсером «Человека из стали 2» стал автор первого фильма Чарльз Ровен. Сейчас проводится поиск сценаристов проекта. Больше подробностей о продолжении пока нет.

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