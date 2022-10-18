ЗАМАНА - Продюсер «Игры престолов» работает над новым триллером-утопией «Конкордия»

Продюсер «Игры престолов» работает над новым триллером-утопией «Конкордия»

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18 октября, 2022. Вторник 08:23
кадр с съёмок сериала «Стая»|||
Продюсер «Игры престолов» работает над новым триллером-утопией «Конкордия»

Шестикратный лауреат премии «Эмми» продюсер Фрэнк Дульгер («Игра престолов», «Стая», «Рим») присоединился к команде, работающей над производством научно-фантастического триллера «Конкордия», который повествует об утопическом обществе, информирует сайт "Мир фантастики".

Продюсер «Игры престолов» работает над новым триллером-утопией «Конкордия»

Кресло режиссера шоу заняла Барбара Эдер («Варвары», «Стая»). Дульгер же станет шоураннером проекта. Снимать собираются в разных локациях Европы: в Риме, Северной Италии и в Германии.

Вселенная «Конкордии», созданная Майком Уолденом («Хроники Франкенштейна») и Николасом Рачем («Погребальное общество»), повествует о могущественном искусственном интеллекте, контролирующем социальную жизнь человечества. По мере приближения 20-й годовщины основания сообщества, все больше городов по всей планете хотят повторить его успех. Вот только секрет создания этой утопии вот-вот выйдет наружу, что грозит уничтожить всё, чего добились его авторы.

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