Победителям конкурса подарят возможность записать свой профессиональный музыкальный альбом, сняться в анимированных музыкальных клипах, а также поехать на летнюю тематическую смену.
Поучаствовать в мероприятии смогут дети в возрасте от 7 до 14 лет. Для этого необходимо подготовить видеозапись исполнения песни гражданско-патриотической тематики Пресс-служба отметила, что заявку для участия в конкурсе можно отправить до 13 ноября, результаты заочного отбора будут объявлены не позднее 20 декабря. Следующий этап конкурса пройдет в Музее Победы в следующем году.