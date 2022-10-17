Вокалисты из Дагестана поучаствуют в конкурсе «Главные детские песни»

Музей Победы приглашает юных исполнителей из Дагестана принять участие во всероссийском проекте «Главные детские песни», в рамках которого ребята со всей России могут продемонстрировать свои музыкальные таланты, информирует пресс-служба музея.

Победителям конкурса подарят возможность записать свой профессиональный музыкальный альбом, сняться в анимированных музыкальных клипах, а также поехать на летнюю тематическую смену.

Поучаствовать в мероприятии смогут дети в возрасте от 7 до 14 лет. Для этого необходимо подготовить видеозапись исполнения песни гражданско-патриотической тематики Пресс-служба отметила, что заявку для участия в конкурсе можно отправить до 13 ноября, результаты заочного отбора будут объявлены не позднее 20 декабря. Следующий этап конкурса пройдет в Музее Победы в следующем году.