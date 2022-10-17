ЗАМАНА - Выставка-акция «Дагестанские художники – “Дагестанскому аулу”» откроется в Махачкале

Выставка-акция «Дагестанские художники – “Дагестанскому аулу”» откроется в Махачкале

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17 октября, 2022. Понедельник 00:23
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Выставка-акция «Дагестанские художники – “Дагестанскому аулу”» откроется в Махачкале

В музее «Дагестанский аул» скоро откроется выставка-акция «Дагестанские художники – “Дагестанскому аулу”», информирует пресс-служба музея.

Выставка-акция «Дагестанские художники – “Дагестанскому аулу”» откроется в Махачкале

В коллекцию включено более 50 картин, которые музей получил от 30 художников Дагестана. Там будут представлены работы в различных жанрах, например, пейзажи и портреты.

Над многими из представленных картин работали заслуженные и народные художники России и Дагестана. Среди них – Зулькарнай Рабаданов, Гамзат Гусейнов, Арсен Кардашов, Ибрагим-Халил Супьянов, Галина Пшеницына, Наталья Савельева, Саид Тихилов, Ислам Шовкринский, Патимат Гусейнова, Гусейн Гусейнов, Октай Алирзаев, Габибула Габибулаев и другие.

Выставку можно будет посмотреть с 20 октября.

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