Выставка-акция «Дагестанские художники – “Дагестанскому аулу”» откроется в Махачкале

В коллекцию включено более 50 картин, которые музей получил от 30 художников Дагестана. Там будут представлены работы в различных жанрах, например, пейзажи и портреты.

Над многими из представленных картин работали заслуженные и народные художники России и Дагестана. Среди них – Зулькарнай Рабаданов, Гамзат Гусейнов, Арсен Кардашов, Ибрагим-Халил Супьянов, Галина Пшеницына, Наталья Савельева, Саид Тихилов, Ислам Шовкринский, Патимат Гусейнова, Гусейн Гусейнов, Октай Алирзаев, Габибула Габибулаев и другие.

Выставку можно будет посмотреть с 20 октября.