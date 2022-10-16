Генпродюсер тематических каналов «Ред Медиа» Ирина Дороган рассказала, что основная задача их проекта – это открыть для зрителей новые и удивительные места на карте России.
«К Дагестану мы присматривались уже давно. Эта республика привлекла нас своим ярким народным колоритом, древними традициями и невероятной красоты пейзажами. Здесь можно увидеть величественные природные шедевры, которые совсем не уступают, например, американскому Гранд-Каньону или норвежскому Языку Тролля. Очень надеюсь, что мы смогли осуществить эту задачу, и зритель полюбит Дагестан так, как полюбили его мы», – высказалась она.
Ведущий проекта, актер и каскадер Стас Румянцев вместе со съемочной группой телеканала HDL посетил главные города и старые села Дагестана. Он прыгнул с тарзанки с высоты 100 метров, принял участие в гонке на катерах, попробовал себя в роли чабана, научился танцевать лезгинку и открыл секреты древних ремесел, которыми славятся мастера республики.
В рамках проекта «Горизонт приключений» телеканал HDL передал Государственному заповеднику «Дагестанский» 5 профессиональных камер слежения за дикими животными, дабы расширить технический спектр научных исследований.
Выход нового сезона «Горизонт приключений. Дагестан» состоится 17 октября в 20:00 на канале HDL.
Travel-сериал о Дагестане выпустят на канале HDL
- Автор Дарья
- 16 октября, 2022. Воскресенье 00:03
На канале HDL выходит новый 4 сезон travel-шоу«Горизонт приключений», где будут продемонстрированы горные хребты, каньоны и ущелья Дагестана. Телезрителей также познакомят с древней историей и традициями Великого Шелкового пути, экстремальным спортом, историческими и гастрономическими открытиями, информирует ООО «ТПО Ред Медиа».
Генпродюсер тематических каналов «Ред Медиа» Ирина Дороган рассказала, что основная задача их проекта – это открыть для зрителей новые и удивительные места на карте России.
«К Дагестану мы присматривались уже давно. Эта республика привлекла нас своим ярким народным колоритом, древними традициями и невероятной красоты пейзажами. Здесь можно увидеть величественные природные шедевры, которые совсем не уступают, например, американскому Гранд-Каньону или норвежскому Языку Тролля. Очень надеюсь, что мы смогли осуществить эту задачу, и зритель полюбит Дагестан так, как полюбили его мы», – высказалась она.
Ведущий проекта, актер и каскадер Стас Румянцев вместе со съемочной группой телеканала HDL посетил главные города и старые села Дагестана. Он прыгнул с тарзанки с высоты 100 метров, принял участие в гонке на катерах, попробовал себя в роли чабана, научился танцевать лезгинку и открыл секреты древних ремесел, которыми славятся мастера республики.
В рамках проекта «Горизонт приключений» телеканал HDL передал Государственному заповеднику «Дагестанский» 5 профессиональных камер слежения за дикими животными, дабы расширить технический спектр научных исследований.
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