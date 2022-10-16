Travel-сериал о Дагестане выпустят на канале HDL

Генпродюсер тематических каналов «Ред Медиа» Ирина Дороган рассказала, что основная задача их проекта – это открыть для зрителей новые и удивительные места на карте России. «К Дагестану мы присматривались уже давно. Эта республика привлекла нас своим ярким народным колоритом, древними традициями и невероятной красоты пейзажами. Здесь можно увидеть величественные природные шедевры, которые совсем не уступают, например, американскому Гранд-Каньону или норвежскому Языку Тролля. Очень надеюсь, что мы смогли осуществить эту задачу, и зритель полюбит Дагестан так, как полюбили его мы», – высказалась она. Ведущий проекта, актер и каскадер Стас Румянцев вместе со съемочной группой телеканала HDL посетил главные города и старые села Дагестана. Он прыгнул с тарзанки с высоты 100 метров, принял участие в гонке на катерах, попробовал себя в роли чабана, научился танцевать лезгинку и открыл секреты древних ремесел, которыми славятся мастера республики. В рамках проекта «Горизонт приключений» телеканал HDL передал Государственному заповеднику «Дагестанский» 5 профессиональных камер слежения за дикими животными, дабы расширить технический спектр научных исследований.



Выход нового сезона «Горизонт приключений. Дагестан» состоится 17 октября в 20:00 на канале HDL.