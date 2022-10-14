ЗАМАНА - Татьяна Голикова и Сергей Меликов обсудили подготовку празднования 100-летнего юбилея Расула Гамзатова

Татьяна Голикова и Сергей Меликов обсудили подготовку празднования 100-летнего юбилея Расула Гамзатова

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14 октября, 2022. Пятница 15:28
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Татьяна Голикова и Сергей Меликов обсудили подготовку празднования 100-летнего юбилея Расула Гамзатова

В Москве прошла рабочая встреча заместителя главы кабмина России Татьяны Голиковой и руководителя Дагестана Сергея Меликова.

Татьяна Голикова и Сергей Меликов обсудили подготовку празднования 100-летнего юбилея Расула Гамзатова

Среди главных тем – реализация ряда нацпроектов в Дагестане, а также празднование 100-летия народного классика поэзии региона Расула Гамзатова.

Они обсудили строительство в Дагестане объектов общего образования, вопрос реализации в регионе нацпроектов «Образование» и «Демография».

Много внимания было уделено подготовке к празднованию юбилея классика поэзии Расула Гамзатова. 

Меликов поблагодарил Голикову за помощь в решении организационных вопросов, связанных с предстоящим празднованием, подробно остановившись на ряде вопросов.

В том числе акцент был сделан на организацию главных мероприятий, которые пройдут в день рождения Гамзатова в Махачкале и в сентябре-октябре следующего года в Государственном Кремлевском Дворце. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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