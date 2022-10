Queen опубликовала записанную более 30 лет назад песню с вокалом Фредди Меркьюри

Легендарная рок-группа Queen опубликовала на своем канале песню Face It Alone, которая была записана в 1988 году при участии вокалиста Фредди Меркьюри (1946-1991), информирует ТАСС.

Композиция появилась 13 октября на стриминговых платформах Apple Music и Spotify.

Ранее участники группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор сообщили, что песня была записана во время работы над альбомом The Miracle, который вышел в далеком 1989 году. В итоге композицию, о которой все давно уже забыли, получилось восстановить: Face It Alone появится в обновленной версии сборника, куда также войдут диалоги участников Queen на студиях в Лондоне и швейцарском Монтрё.