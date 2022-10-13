ЗАМАНА - Брендан Фрейзер не против сняться в четвёртой «Мумии»

Брендан Фрейзер не против сняться в четвёртой «Мумии»

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13 октября, 2022. Четверг 09:14
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Брендан Фрейзер не против сняться в четвёртой «Мумии»

Голливудский актёр Брендан Фрейзер объявил о том, что открыт для предложений по съёмкам новой части серии фильмов «Мумия», будь то ремейк или 4 часть.

Брендан Фрейзер не против сняться в четвёртой «Мумии»

Также он заметил, что перезапуск 2017 года вышел крайне неудачным из-за выбранного тона и настроения киноленты: «Не знаю, как это получится сделать, но я открыт для идей. […] Снимать такой фильм — крайне тяжело. Основным ингредиентом в серии всегда было веселье, и его в перезагруженной картине очень не хватало. Слишком уж это был прямолинейный хоррор. А «Мумия» должна быть аттракционом, но никак не ужастиком. И да, я знаю, что это достаточно сложно — 3 раза этим занимался», — высказался актёр.

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