Также он заметил, что перезапуск 2017 года вышел крайне неудачным из-за выбранного тона и настроения киноленты: «Не знаю, как это получится сделать, но я открыт для идей. […] Снимать такой фильм — крайне тяжело. Основным ингредиентом в серии всегда было веселье, и его в перезагруженной картине очень не хватало. Слишком уж это был прямолинейный хоррор. А «Мумия» должна быть аттракционом, но никак не ужастиком. И да, я знаю, что это достаточно сложно — 3 раза этим занимался», — высказался актёр.