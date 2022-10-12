ЗАМАНА - Конференция «Творить, пока жива…» к 90-летию Фазу Алиевой прошла в ДФИЦ РАН

Конференция «Творить, пока жива…» к 90-летию Фазу Алиевой прошла в ДФИЦ РАН

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12 октября, 2022. Среда 16:17
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Конференция «Творить, пока жива…» к 90-летию Фазу Алиевой прошла в ДФИЦ РАН

В Дагестанском федеральном исследовательском центре РАН прошла конференция «Творить, пока жива…», которую организовал Институт языка, литературы и искусства имени Г. Цадасы ДФИЦ РАН в рамках юбилея классика поэзии Дагестана Фазу Алиевой.

Конференция «Творить, пока жива…» к 90-летию Фазу Алиевой прошла в ДФИЦ РАН

Приветствуя собравшихся, руководитель ДФИЦ РАН Акай Муртазаев подчеркнул, что литература является одним из важнейших наследий, оставленном поэтами и писателями республики.

«Поэты вкладывают в каждую строку свой опыт, который они обрели в этом мире. Фазу Алиева обладала изумительным поэтическим даром, ее произведения притягательны не только для литераторов, но и представителей других профессий», – высказался он.

В рамках мероприятия участники представили художественную интерпретацию работ поэтессы, а также отдельных ее произведений. Кроме того, прошел показ документальной картины, в которой Фазу Алиева рассказывает о себе, любимых поэтах и делится профессиональными секретами.

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