ЗАМАНА - Выставка к юбилею художника Магомеда Дибирова открылась в Махачкале

Выставка к юбилею художника Магомеда Дибирова открылась в Махачкале

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12 октября, 2022. Среда 14:45
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Выставка к юбилею художника Магомеда Дибирова открылась в Махачкале

В культурно-выставочном центре Национального музея Дагестана открылась персональная ретроспективная выставка «Противостояние», приуроченная к юбилею художника Магомеда Дибирова, информирует пресс-служба учреждения.

Выставка к юбилею художника Магомеда Дибирова открылась в Махачкале

На выставке можно увидеть десятки работ автора из различных периодов его творчества, взятые из коллекции Национального музея РД имени А. Тахо-Годи, Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой и частных собраний. На счету художника насчитывается около 50 выставок на разных выставочных площадках России.

«Его искусство — это критический взгляд на мир, желание вскрыть плохое и сделать его хорошим. Его творчество именуют по-разному – критический реализм, социальный реализм, политический реализм, актуализм», – высказалась руководительница выставки и заместитель генерального директора Национального музея региона Джамиля Дагирова.

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