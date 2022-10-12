Выставка к юбилею художника Магомеда Дибирова открылась в Махачкале

На выставке можно увидеть десятки работ автора из различных периодов его творчества, взятые из коллекции Национального музея РД имени А. Тахо-Годи, Дагестанского музея изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой и частных собраний. На счету художника насчитывается около 50 выставок на разных выставочных площадках России.

«Его искусство — это критический взгляд на мир, желание вскрыть плохое и сделать его хорошим. Его творчество именуют по-разному – критический реализм, социальный реализм, политический реализм, актуализм», – высказалась руководительница выставки и заместитель генерального директора Национального музея региона Джамиля Дагирова.